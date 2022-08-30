«Ростелеком» обеспечил скоростным интернетом четыре удмуртских поселка

Фото: пресс-служба «Ростелеком»

«Ростелеком» построил распределительную оптическую сеть в поселках Балезино, Балезино-3, Первомайск и Камский в Удмуртской Республике. Доступ к скоростному интернету и цифровым сервисам провайдера получили более 1 500 семей.

Инфраструктура связи создана по технологии GPON (Gigabit passive optical network), обеспечивающей высокую скорость передачи данных и стабильную работу сервисов.

Евгений Софронов, директор по работе с массовым сегментом филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике:

«Спрос на цифровые сервисы среди жителей сёл, деревень и коттеджных поселков непрерывно растет: только за последний месяц нашими клиентами стали свыше 200 домовладельцев. Современная фиксированная связь позволяет подключить сразу комплекс услуг. Кроме интернета и телевидения абоненты часто выбирают видеонаблюдение и систему “Умный дом” для безопасности жилья».

До конца года провайдер оснастит доступом к интернету поселки Кез, Кизнер и Черемушки.

Иван Тронин, житель поселка Балезино:

«Раньше у нас не было стабильной связи. С появлением оптики от “Ростелекома” подключиться к интернету легко и в доме, и на садовом участке: Wi-Fi обеспечивает уверенное покрытие. Теперь вместе с внуками осваиваем онлайн-сервисы».

«Ростелеком» предлагает клиентам тариф-конструктор «Комбо», который позволяет абонентам самостоятельно менять параметры цифровых сервисов и платить только за необходимый объем услуг. Пользователи могут настраивать скорость домашнего интернета, выбирать пакеты ТВ-каналов и фильмов и управлять мобильной связью. В группу можно объединять до пяти сим-карт и делиться остатками минут и трафика с членами семьи.

Дополнительная информация — в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте компании и по номеру 8 800 100 08 00.

Информация от партнера.