31 августа в Ижевске ожидаются кратковременные дожди и до +28 градусов

Какая погода ждет ижевчан в последней день лета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на среду.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 31 августа в Ижевске ожидается переменная облачность. Температура воздуха в столице Удмуртии составит +26..+28 °С, что немного прохладнее прошлых дней. Также вероятны кратковременные дожди. Скорость западного ветра достигнет 8-13 м/с.

К вечеру по данным Росгидрометцентра столбик термометра опустится до +16 °С. Ветер изменит направление на южное, его скорость снизится до 3 м/с. Дожди могут продолжиться.

Желаем вам отличного дня!

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