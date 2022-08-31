Пожарно-тактические учения пройдут у театра «Молодой человек» в Ижевске 31 августа

Сегодня в районе театра «Молодой человек» (ул. Милиционная, 103) Фото: Диля Ахмадишина

Сегодня, 31 августа, с 14:30 в Ижевске в районе здания театра «Молодой человек» (ул. Милиционная, 103) пройдут пожарно-тактические учения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии.

«Ожидается большое скопление техники и личного состава Ижевского пожарно-спасательного гарнизона», – говорится в сообщении.

Жителей просят сохранять спокойствие и не мешать проезду спецавтотранспорта и работе оперативных служб.

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