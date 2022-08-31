Портрет работника «Ижстали» – символ промышленности Удмуртии

Фото: Сергей Рогозин

Портрет вальцовщика горячей прокатки Шамиля Латыпова завода «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») открывает фотовыставку, посвященную юбилею старейшей общественно-политической газеты республики «Удмуртская правда».

На страницах газеты – весь путь Удмуртии, главные стройки, победы и достижения, лица людей, благодаря которым регион развивается уже более века. В рамках празднования юбилея издание проводит фотовыставку, в которой отражена история и современность Удмуртии. На ней использованы фотографии сотрудников газеты, пресс-службы Главы и Правительства Удмуртской Республики, Центрального государственного архива Удмуртской Республики, архива газеты. Выставка проходит в учреждениях культуры районов Удмуртии.

Завод «Ижсталь» – основоположник Ижевска и промышленного производства края, и не случайно портрет Шамиля Латыпова олицетворяет на выставке промышленность Удмуртии. Стаж его работы на «Ижстали» превышает 40 лет. Начинал он слесарем по ремонту металлургического оборудования в сортопрокатном цехе, а в 1978 году перешел в прокатный цех, где и трудится на сегодняшний день. За многолетний добросовестный труд Шамиль Муллаянович многократно награждался почетными грамотами предприятия, имеет звание «Почетный металлург», является «Заслуженным работником ОАО «Ижсталь». В прошлом году его заслуги отмечены орденом Почета.

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