Пожар уничтожил крышу ФАПа в Удмуртии

В ночь на 31 августа в деревне Озерки Ярского района Удмуртии загорелся фельдшерско-акушерский пункт. Фото: vk.com/gpsur

В ночь на 31 августа в деревне Озерки Ярского района Удмуртии загорелся фельдшерско-акушерский пункт. Как сообщает пресс-служба Государственной противопожарной службы республики, сообщение о пожаре поступило около 00:48.

«К прибытию отдельного пожарного поста д. Озерки пожарно-спасательной части - 44 пос. Яр горела открытым пламенем кровля фельдшерско-акушерского пункта», - говорится в сообщении.

На объекте работали 3 автоцистерны и 7 человек личного состава. Прокладывалась магистральная линия от пожарного водоема, находящегося в 60-ти метрах от ФАПа.

Огнем было уничтожено 84 квадратных метра кровли, а также 4 квадратных метра стены. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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