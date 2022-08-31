Житель Воткинска украл с предприятия автодетали на сумму почти миллион рублей

Полицейские уже изъяли большую часть похищенного. Фото: пресс-служба УМВД России по Удмуртии
В Воткинске 46-летний местный житель задержан по подозрению в краже металлических изделий с территории одного из предприятий. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.
Установлено, что ранее на этом предприятии работала сожительница подозреваемого. От нее мужчина и узнал, что в гараже хранятся б/у детали от грузовиков.
«Злоумышленник разобрал стену гаража и в течение августа текущего года вывозил детали на своем автомобиле, после чего сдавал их в пункт приема металла», – говорится в сообщении.
Ущерб составил почти 1 миллион рублей. Полицейские уже изъяли большую часть похищенного.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ – «Кража, совершенная в крупном размере». Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.
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