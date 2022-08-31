13-летнюю велосипедистку сбили в Удмуртии

В Уве сбили 13-летнюю велосипедистку. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР
Вечером 30 августа в Уве напротив дома №112 на улице Первомайской произошла дорожная авария с участием ребенка. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.
Около 19:15 35-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti сбил 13-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть на велосипеде.
«В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы», - говорится в сообщении ведомства.
Госавтоинспекция напоминает: при пересечении дороги по пешеходному переходу велосипедист обязан спешиться, убедиться в безопасности и лишь потом переходить дорогу.
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