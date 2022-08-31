Гороскоп на 1 сентября 2022 года: Рыбам понадобится внимание к деталям, Близнецы сделают непростой выбор, а Стрельцы будут разбираться с причинно-следственными связями

Астропрогноз на первый день осени для всех знаков Фото: Амир Закиров

ОВЕН

Вас захватят новые идеи, касающиеся экологии, благотворительности и прочих добрых дел. В связи с этим вас может рассердить или расстроить поведение других людей, не столь ответственных, как вам бы хотелось.

ТЕЛЕЦ

Вы получите важные известия, касающиеся здоровья или какой-то поездки. Возможно также, что вы узнаете о каким-то поощрении от руководства. Вечером вас позовут на банкет.

БЛИЗНЕЦЫ

Весь день перед вами будет стоят непростой выбор. К счастью, не из двух зол, а из двух или более приятностей. Но проблема в том, что вам-то хочется все и сразу.

РАК

Сегодня все тайное для вас становится явным. Не факт, что открывшаяся правда вам понравится, но о некоторых вещах лучше быть в курсе. Это позволит вам избежать глупых и неприятных ситуаций в будущем.

ЛЕВ

Вам очень нужен отдых – и в физическом, и в моральном смысле. Да, накопилось много дел и проблем, да, от вас кто-то что-то постоянно требует, но помните, что здоровье одно, и никто не позаботится о вас, кроме вас.

ДЕВА

Вам как никогда сильно захочется спрятаться от постороннего внимания, но оно все равно вас настигнет. Не отталкивайте людей, они же к вам со всей душой. И могут еще потом пригодиться.

ВЕСЫ

Сегодня скорость – ваше второе имя. Придется успеть переделать неимоверное количество дел, иногда заботы будут наваливаться одновременно. Но под вечер вы почувствуете истинное удовлетворение от проделанной работы, потому что так быстро и качественно можете только вы.

СКОРПИОН

Вас удивят изменения, которые произошли в отношениях с близким человеком. Они будут положительными. Разрешится давний конфликт, простятся старые обиды, вы взглянете друг на друга новыми глазами.

СТРЕЛЕЦ

Учитесь замечать причинно-следственные связи – это поможет разобраться в ситуациях, которые казались вам необъяснимыми. Просто так ничего не бывает. Ответ на интересующий вас вопрос может крыться и в далеком прошлом.

КОЗЕРОГ

Пора обратить внимание на свое питание, возможно, вы слишком злоупотребляете сухомяткой и кусочничаете. Либо переедаете. Либо слишком увлеклись диетами. Одном словом, вам виднее, что не так с вашим питанием, но исправлять это нужно.

ВОДОЛЕЙ

На работе подкинут новую задачу, требующую нетривиального решения. Решение вы придумаете, но не стесняйтесь попросить за это добавку к зарплате.

РЫБЫ

Вас (а заодно и окружающих) очень выручит ваше внимание к деталям. Вы заметите что-то такое, мимо чего спокойно пройдут мимо остальные, и в результате спасете некую важную ситуацию.

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