«Зенит-Ижевск» в гостях обыграл «Амкар» и вышел в третий раунд Кубка России

Фото: vk.com/fczenitizhevsk
«Зенит-Ижевск» обыграл пермский «Амкар» в матче 1/128 финала Кубка России по футболу.
Встреча проходила в Перми и завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу ижевчан. Единственный гол на 25-й минуте забил Александр Новицкий.
В 1/64 финала ижевская команда сыграет с ФК «Химик-Август» из Вурнаров (Чувашия).
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