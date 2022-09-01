«Зенит-Ижевск» в гостях обыграл «Амкар» и вышел в третий раунд Кубка России

Фото: vk.com/fczenitizhevsk

«Зенит-Ижевск» обыграл пермский «Амкар» в матче 1/128 финала Кубка России по футболу.

Встреча проходила в Перми и завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу ижевчан. Единственный гол на 25-й минуте забил Александр Новицкий.

В 1/64 финала ижевская команда сыграет с ФК «Химик-Август» из Вурнаров (Чувашия).

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