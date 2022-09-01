В Удмуртии утонул житель Пермского края

В Воткинском районе Удмуртии обнаружено тело 45-летнего жителя города Чайковский. Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

30 августа в реке Кама в Воткинском районе Удмуртии обнаружено тело 45-летнего жителя города Чайковский (Пермский край). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

По данным доследственной проверки, 27 августа мужчина, будучи сильно нетрезв, отправился на рыбачить недалеко от деревни Сидоровы горы.

«В результате опрокидывания лодки он упал в воду и утонул», - говорится в сообщении.

В рамках проверки проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются родственники погибшего.

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