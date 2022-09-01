Ко Дню знаний: подборка фильмов, которые помогут детям подготовиться к новому школьному году

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Наступило 1 сентября, и в жизни школьников начался очередной этап, в котором они будут не только получать новые знания, но и сталкиваться с новыми эмоциональными вызовами; не только образовываться, но и расти духовно. Пока ребенок развивается, главная обязанность любящего родителя – поддержать его и помочь определиться с ценностями. Вместе с онлайн-кинотеатром KION от МТС мы составили подборку образовательных и художественных фильмов, которые стоит посмотреть вместе с вашими школьниками. Эти фильмы напомнят о простой человеческой доброте и эмпатии, важности бескорыстной дружбы; расскажут немало нового о жизни на планете, географии, истории и литературе, а также поддержат ребенка не только информационно, чтобы он мог первым тянуть руку на уроке, но и эмоционально, чтобы он чувствовал себя комфортно в школьной среде.

«Белль и Себастиан» 6+

Серия фильмов по мотивам книг Сесиль Обри о мальчике Себастиане и его верной подруге, белоснежной собаке Белль, станет хорошим вариантом и для семейного досуга, и для образования. Фильм перенесет вас во времена Второй мировой войны и расскажет немало фактов о ней, а сама история сконцентрируется на трогательной и искренней дружбе человека и собаки. Картина учит любви, эмпатии и ответственности по отношению к братьям нашим меньшим.

Мальчик Себастиан ждет из путешествия свою нареченную маму Анжелину, но ее самолет терпит крушение неподалеку от Альп. Себастиан сам отправляется на поиски, а рядом с ним всегда будет Белль, огромная белоснежная собака, всегда способная поддержать.

«Миа и белый лев» 6+

Французский фильм режиссера Жиля де Мэтра также расскажет о дружбе между человеком и животным, вот только животное это дикое – белый львенок. В ленте поднимаются вопросы, может ли дружба быть выше инстинктов, а также в развлекательной форме рассказывается о жизни дикой природы.

Семья Мии купила ферму больших кошек в Африке. Тоскуя по городу, Миа внезапно находит утешение в лице очаровательного белого львенка по имени Чарли. Львенок растет, и семья Мии хочет отдать его за щедрое вознаграждение в руки охотников за трофеями. Но Миа не может отдать друга за деньги, и пускается в долгое путешествие по Африке, чтобы передать своего друга в безопасный заповедник Тимбавати.

«Альдабра. Путешествие к таинственному острову» 6+

Трехмерный документальный фильм будет интересно посмотреть и средним, и старшим школьникам, чтобы блеснуть знаниями на уроках биологии и географии. Кроме того, он дает представление о том, насколько на самом деле широка планета Земля.

Затерянный в Индийском океане коралловый атолл Альдабра когда-то пытались заселить, но сейчас он необитаем, и его уникальная экосистема живет без страха перед людьми. Тут обитают гигантские черепахи и сотни других видов тропических земноводных, растут дикие растения, а водоемы полнятся редкими рыбами. Как они уживаются и остаются нетронутыми – главные вопросы фильма.

«Амазония. Инструкция по выживанию» 0+

Эта документальная лента расскажет о мире джунглей Амазонии глазами обезьянки – капуцина Тима. Необычный прием расширит представление детей о возможностях кино и расскажет немало интересного о природе. А за эмпатию ответит подключение к персонажу, которого авторы практически очеловечили.

Самолет, в котором перевозили Тима, потерпел крушение, но обезьянка выживает и оказывается в джунглях Амазонии. Ей предстоит привыкать к дикому миру, преодолевать опасности и многому учиться: например, добывать пищу и защищаться от больших кошек.

«Частное пионерское» 6+

Перейдем к художественным картинам на школьную тематику. Один из самых добрых и поучительных российских фильмов, который доступно расскажет детям о правильных моральных ценностях, снял режиссер Александр Карпиловский. Шестиклассники Мишка, Димка и Лена находят бездомную собаку, но с ней случается несчастье. Ребятам придется пойти на многое, чтобы спасти друга. На что способна настоящая дружба и есть ли у детей свои моральные камертоны? Эти вопросы ставит фильм.

«Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» 0+

И наконец классика – фильм Владимира Аленикова, который вы наверняка смотрели в своем детстве. Оказывается, он не устарел, и из всех поучительных советских фильмов вместе с ребенком перед школой стоит посмотреть именно этот. Четвероклассники Вася Петров и Петя Васечкин в моменты их школьной жизни будут ставить пьесу Гоголя «Ревизор», делать стенгазеты с аллюзиями на реальных исторических персонажей, вспомнят Дон-Кихота и Шекспира. В общем, есть над чем посмеяться и что обсудить, готовя ребенка к урокам литературы.

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moskva.mts.ru/personal