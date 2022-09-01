Гороскоп на 2 сентября 2022 года: Тельцы задумаются о разводе, а Весы заглянут в секс-шоп

Астропрогноз для всех знаков на завтра Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОВЕН

Овнам стоит побаловать себя изысканной кухней. выберетесь всей семьей в ресторан и попробуйте какой-нибудь деликатес.

ТЕЛЕЦ

Женатые или замужние Тельцы серьезно задумаются о разводе – все у вас со второй половинкой идет не так. А Тельцов без второй половинки ждет ссора с близким человеком.

БЛИЗНЕЦЫ

Устройте себе длительную пешую прогулку – развеетесь и наберетесь новых эмоций.

РАК

Ракам предложат подработку за хорошие деньги. И трудиться придется по минимуму.

ЛЕВ

Постарайтесь сегодня свести к минимуму задачи, которые вы даете подчиненным – иначе эмоциональной бури не миновать.

ДЕВА

Девам удастся весь день провести в постели и никуда не ходить.

ВЕСЫ

Весам стоит заглянуть в секс-шоп. Ваша вторая половинка явно оценит новые игрушки.

СКОРПИОН

Сегодня вас ждет откровенный разговор. Удастся решить все недоразумения, которые возникли между вами и второй половинкой.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы посвятят весь день детям – ведь вам столько всего нужно вместе сделать и обсудить!

КОЗЕРОГ

Козерогов выводят из себя все вокруг: члены семьи, коллеги, вторая половинка… Гнев сдержать не получится, но постарайтесь не портить отношения окончательно.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи проведут вечер в компании друзей и горячительных напитков. Не отказывайтесь от приглашений на вечеринки.

РЫБЫ

Отпроситесь домой с работы пораньше – никаких срочных дел все равно не будет, а вам стоит заняться своими делами.

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