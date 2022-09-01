Жители Приволжья предпочитают учиться онлайн

Фото: Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность клиентов на обучающих онлайн-платформах. Мужчины Приволжья теперь посещают цифровые курсы на 13% чаще женщин, а зумеры стали вдвое активнее миллениалов. На преобладающую возрастную группу от 25 до 35 лет приходится около 43% от общего числа пользователей.

В исследование вошли пять крупных образовательных площадок. В Приволжье аудитория пользователей распределяется между ними следующим образом: Geekbrains – 33%, Skillbox – 23%, «Нетология» – 20%, Stepik – 13%, «Яндекс.Практикум» – 11%.

Жители Приволжья оказались на четвертом месте в рейтинге студентов интернет-платформ. Чаще всего онлайн-курсы выбирают в столичном и западном регионах, а также на Урале. При этом, если оценивать активность в разных возрастных группах на всех платформах, то по количеству сессий в целом по России лидируют ученики младше 18 лет – в среднем 32,5 раза, следом идет группа 18-25 лет – 26,6 раза, и в наиболее многочисленной категории 25-35 лет – 16 раз.

Самой многочисленной оказалась возрастная группа от 25 до 35 лет – на нее приходится 43% пользователей. Группы населения в возрасте 18-25 и 35-45 лет занимают почти равные доли – по 22% и 23% соответственно. Однако и в зрелом возрасте (45-55 лет) часто выбирают обучение онлайн – доля таких студентов составляет 7%. На самую юную аудиторию до 18 лет приходится всего 4% пользователей.

Интересно, что год назад по данным big data Tele2, 56% всех пользователей образовательных ресурсов в Приволжье были женщинами, а средний возраст онлайн-учеников составлял 33 года. Также среди пользователей образовательных порталов по-прежнему есть люди преклонного возраста от 70 до 89 лет.

Относительно начала года динамика числа пользователей всех платформ имеет нисходящий тренд, что, вероятно, связано с сезоном отпусков и летними каникулами. Также в компании вычислили количество сессий в день и их медианное значение. Наиболее активно в течение дня на сайт заходят студенты Stepik: здесь медианное количество посещений в сутки составляет 20,3. На активности студентов этой же платформы наиболее выразительно отразилась сезонность: если в январе медианное количество сессий было 25 раз за 24 часа, то к лету этот показатель снизился до 17.

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izhevsk.tele2.ru