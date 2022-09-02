Погода в Ижевске: резкое похолодание и дожди

2 сентября погода станет осенней Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, второй день осени вас порадует приятными моментами. А «Комсомолка» по традиции расскажет о прогнозе.

По данным Удмуртского гидрометцентра, ожидается резкое похолодание – то есть понижение температуры на 5 градусов и более. Столбик термометра опустится до +18…+20 градусов. Небо облачное с прояснениями, но в центральных районах республики пройдут небольшие дожди. В южных и юго-восточных районах – продолжительные дожди. Ветер западный, 8-13 м/с.

«Комсомолка» рассказывала, что сентябрь не побалует нас теплом.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Сентябрь, ты же не октябрь!»: эксперты прогнозируют в Удмуртии холодное начало осени

Гороскоп на 2 сентября 2022 года: Тельцы задумаются о разводе, а Весы заглянут в секс-шоп

Синоптики прокомментировали крупный град в Удмуртии