ПСБ запустил цифровую карту «Мир» для зарплатных клиентов

Фото: Амир Закиров

ПСБ предложил цифровые карты «Мир» для зачисления заработной платы в рамках зарплатных проектов. Быстрый и удобный способ получения карты значительно экономит время на доставку продукта сотрудникам зарплатного предприятия и повышает доступность цифровых платежных инструментов в отдаленных российских городах.

Для заключения договора и выпуска зарплатных карт в цифровом формате компании-работодателю достаточно обратиться в отделение банка. Корпоративные клиенты, которые пользуются расчетно-кассовым обслуживанием или уже подключили зарплатный проект в ПСБ, могут сразу сформировать реестр на выпуск цифровых зарплатных карт и направить его в банк.

После того, как реестр будет сформирован и передан в ПСБ, банк выпустит цифровые карты, которыми можно начать пользоваться, не дожидаясь изготовления физического носителя. Новая карта также станет доступна для добавления и использования в мобильном платежном сервисе Mir Pay обладателям смартфонов на операционной системе Android (версия 7.0 и выше с поддержкой NFC).

Цифровая зарплатная карта обладает полным функционалом и всеми привилегиями стандартной дебетовой карты на пластиковом носителе. Она позволяет оплачивать товары и услуги в торговых точках в офлайне и в интернет-магазинах, делать переводы, снимать наличные в банкоматах с технологией бесконтактных платежей, оплачивать услуги ЖКУ и мобильной связи.

Кроме того, сотрудники зарплатных предприятий смогут уже при получении карты подключиться к программе лояльности платежной системы «Мир» и получать различные привилегии, в том числе кешбэк от партнеров.

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www.psbank.ru