День грибника предложили учредить в России

В России предложили официально учредить день грибника Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил официально праздновать День грибника, а также проводить Всероссийский фестиваль грибов и ягод. Об этом пишет RT.

Народный избранник напомнил, что традиция собирать в лесу грибы и ягоды пользуется огромной популярностью среди россиян.

«Сбор даров леса — это не столько способ получить дополнительные сезонные продукты в свой рацион, сколько способ активного отдыха на природе, возможность с пользой побыть на свежем воздухе со всей семьей», — заявил депутат.

Вместе с тем Крупник отметил, что движение грибников в России до сих пор носит стихийный характер и не поддерживается государством.

«В данной связи прошу вас рассмотреть инициативу об официальном закреплении празднования Дня грибника, который отмечается неформально по всему миру 3 октября, а также об учреждении празднования Всероссийского фестиваля грибов и ягод, который бы стал местом встречи и обмена опытом среди любителей сбора даров природы нашей страны», — говорится в обращении.

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