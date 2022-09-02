«Ижсталь» – призер республиканского конкурса на лучший коллективный договор

Фото: Сергей Грачев

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») стал призером республиканского конкурса «Лучший коллективный договор» среди организаций внебюджетной сферы свыше 1000 человек.

Конкурс проводит Федерация профсоюзов Удмуртской Республики с целью развития и совершенствования системы социального партнерства в регионе. Конкурс направлен на распространение положительного опыта социального партнерства, совершенствование договорного регулирования трудовых отношений. Он помогает определить и поощрить работодателей, которые проявили себя как добросовестные социальные партнеры.

В коллективном договоре «Ижстали» определены общие условия оплаты труда, трудовые и социальные гарантии работников, а также взаимные обязательства администрации и персонала завода. Он направлен на объединение усилий коллектива с целью сохранения социально-экономической стабильности и повышения конкурентоспособности предприятия как обязательного условия повышения уровня жизни работников.

На заводе ежегодно проходит конференция работников, в ходе которой администрация и профсоюзная организация отчитываются в выполнении взятых на себя обязательств, а также обсуждается актуализация коллективного договора с учетом изменений действующего законодательства.

«На «Ижстали» коллективный договор – основной документ, регулирующий социальные и трудовые отношения. Администрация в полном объеме выполняет закрепленные в нем обязательства в отношении работников завода», – отметила директор управления по работе с персоналом ПАО «Ижсталь» Наталья Петрова.

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ПАО "ИЖСТАЛЬ"