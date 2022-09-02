В Удмуртии водитель «Гранты» сбил выбежавшего на дорогу пятилетнего мальчика

Водитель «Гранты» сбил пятилетнего мальчика. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Вечером 1 сентября на 11-м километре автодороги Ува – Селты (деревня Узей-Тукля) произошла дорожная авария с пострадавшим ребенком. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 19:15 45-летний водитель автомобиля LADA Granta сбил пятилетнего мальчика, который неожиданно выбежал на дорогу вне пешеходного перехода.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате ДТП ребенок получил травмы», – сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция призывает родителей не оставлять детей без присмотра вблизи дороги, крепко держать за руку, постоянно напоминать об опасностях, поджидающих их на дороге и во дворе, объяснять правила перехода проезжей части.

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