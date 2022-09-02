Жителей Удмуртии предупредили о ночных заморозках

В ближайшие выходные температурный фон в Удмуртии окажется ниже нормы на 2-4 °С
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Удмуртии в ближайшие выходные температурный фон окажется ниже нормы на 2-4 °С и будет примерно соответствовать нормам середины сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра
Напомним, на погоду в республике будет влиять холодная тыловая часть циклона, на территорию региона начнет поступать холодный арктический воздух.
«В ночь на 4 сентября температура воздуха опустится до 1-6°С, местами возможны заморозки до 0..-1°С, днем столбик термометра не превысит 11-16°С», – говорится в сообщении.
В ночь на 5 сентября температура воздуха составит -1..+4 °С, днем 10-15 °С.
По предварительному прогнозу, к середине недели температурный фон еще немного понизится.
О погоде на сентябрь мы рассказывали здесь.
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