Жителей Удмуртии предупредили о ночных заморозках

В ближайшие выходные температурный фон в Удмуртии окажется ниже нормы на 2-4 °С Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Удмуртии в ближайшие выходные температурный фон окажется ниже нормы на 2-4 °С и будет примерно соответствовать нормам середины сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра

Напомним, на погоду в республике будет влиять холодная тыловая часть циклона, на территорию региона начнет поступать холодный арктический воздух.

«В ночь на 4 сентября температура воздуха опустится до 1-6°С, местами возможны заморозки до 0..-1°С, днем столбик термометра не превысит 11-16°С», – говорится в сообщении.

В ночь на 5 сентября температура воздуха составит -1..+4 °С, днем 10-15 °С.

По предварительному прогнозу, к середине недели температурный фон еще немного понизится.

О погоде на сентябрь мы рассказывали здесь.

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