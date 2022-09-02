В Ижевске на улице Берша появятся новые остановки

Остановочные пункты оборудуют застройщики за свой счет. Фото: администрация Ижевска

В Ижевске на улице Архитектора Берша на участке от улицы Сабурова до строения №36 появятся новые остановки общественного транспорта. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города.

Остановочные пункты оборудуют застройщики за свой счет.

Кроме того, на перекрестке улиц Шишкина и Берша установят светофоры вызывного типа и обустроят пешеходный переход.

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