Министр здравоохранения РФ Мурашко оценил новую врачебную амбулаторию под Ижевском

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

2 сентября Удмуртию с рабочим визитом посетил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, в ходе поездки он посетил новую врачебную амбулаторию в деревне Хохряки Завьяловского района.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Амбулатория в Хохряках – это такой образцовый объект, все сделано по стандартам бережливых технологий, четко соблюдены правила маршрутизации, для пациентов и врачей созданы максимально комфортные и современные условия – большие широкие коридоры, уютные зоны ожидания, новейшее оборудование», – рассказал министру глава региона Александр Бречалов.

Амбулаторию построили в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». Медучреждение открылось в июле текущего года; оно обслуживает почти 6 000 человек, мощность объекта - 100 посещений в смену.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Лаборатория медучреждения оснащена современной станцией с биохимическим анализатором, позволяющая делать полный анализ крови, мазков и другого биоматериала.

«Такие районы как Завьяловский, расположенные вокруг городов, всегда особенные, сложные. Несмотря на это, показатели, связанные со здравоохранением, здесь хорошие. Проделана большая работа по повышению доступности и качества оказания медицинских услуг», – заявил Михаил Мурашко по итогам визита.

Александр Бречалов добавил, что в ближайшие 5 лет в Удмуртии планируют ввести в эксплуатацию еще 7 врачебных амбулаторий. Ориентироваться при этом будут на эталонную лабораторию в Хохряках.

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