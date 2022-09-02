Гороскоп на 3 сентября: Стрельцам пора отдохнуть, а Рыбам не стоит верить слухам

И пусть осень вступает в свои права, на душе гордых и темпераментных Львов еще долгое время будет весна Фото: Диля Ахмадишина

Овен

Как перестать нервничать из-за работы? Возможно, просто не устраиваться на нее. Если этот вариант пока не для вас, попробуйте хотя бы в выходные не пускать рабочие вопросы в свою голову.

Телец

Энергия и позитив ценятся всегда, а у вас их как раз в избытке. Даже не сомневайтесь. Поэтому по мелочам не отвлекайтесь, бейте всей мощью прямо в цель. Все получится, звезды на вашей стороне.

Близнецы

Если кто и может влюбить в себя и обаять с первого взгляда, то сегодня это точно вы. Не удивляйтесь, когда окружающие захотят поближе познакомиться с вами, подружиться, провести время вместе. Просто вы очень хороший.

Рак

Вам нужно быть осторожнее. Выгодные на первый взгляд предложения могут оказаться всего лишь дешевой мишурой. Прежде, чем принимать решения, тщательно взвешивайте все «за» и «против». И помните, сегодня во всем важна умеренность.

Лев

На улице осень, а в вашей душе – весна. Не сдерживайте себя. Пусть в голове птички поют нежные трели, в животе порхают бабочки, а на кончиках пальцев гуляют мурашки. Это совсем не диагноз. Это любовь, не сопротивляйтесь.

Дева

Ваше упрямство просто поразительно. Переубедить вас практически невозможно. Дайте шанс близким людям хотя бы обсудить с вами те серьезные перемены, которые вы задумали. Возможно, свое решение вы не перемените, но информации у вас будет точно больше.

Весы

Каждое дело сегодня потребует от вас полной самоотдачи. Не пытайтесь усидеть на двух стульях. Отдыхаете с семьей - отлично, тогда не отвлекайтесь на телефон. Решили поработать - пусть это будет эффективный, с пользой потраченный день.

Скорпион

Вы сегодня очень хозяйственны и умело управляете семейным бюджетом. От вашего внимания не ускользнет ничего. Вы не упустите возможность сэкономить благодаря удачным акциям, тщательно продумаете все расходы и некоторые из них удастся отложить или переиграть без ущерба для семьи. А при небольшом везении вы даже заработаете.

Стрелец

Кажется, что у вас нет болевого порога. Иначе, как объяснить ваш образ жизни? Хватит перегружать себя. Работа, дачные дела, ремонт – все должно чередоваться с отдыхом. Причем, в эту субботу – не по графику, а без оглядки на часы. Расслабьтесь. Это вам здорово поможет подзарядить батарейки.

Козерог

Извиняться – это нормально. Ошибки случаются у всех. Важно, что вы способны их признать и исправить. Да, одной лишь только доброй улыбки может быть недостаточно. Но примирение с близкими стоит потраченных на это усилий.

Водолей

Вы знаете, чего хотите. Кому-то может и понравиться ваш напор, но почему это должно останавливать? В вашей голове прекрасные идеи. И у вас есть все для того, чтобы их реализовать в лучшем виде.

Рыбы

Выводы, сделанные с чужих слов, так же ненадежны, как пароль «1111» на телефоне. Доверяйте своим глазам и своим ушам. Слухов много, но поддаваться им не стоит. Посмотрите на ситуацию не вообще, а в деталях. Подумайте, хороши ли предложенные варианты именно для вас?

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