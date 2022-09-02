19 нарушений запрета на продажу алкоголя выявили в Ижевске 1 сентября

1 сентября в столице Удмуртии прошли межведомственные рейды по пресечению незаконной продажи алкоголя в День знаний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 сентября в столице Удмуртии прошли межведомственные рейды по пресечению незаконной продажи алкоголя в День знаний. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

В ходе мероприятий было выявлено 19 нарушений регионального закона «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории УР». Все продавцы привлечены к административной ответственности.

В том числе двое продавцов торговых точек в Устиновском и Ленинском районах привлечены к ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним. Им грозят штрафы от 30 000 до 50 000 рублей.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На улице Берша в Ижевске открылся филиал детской поликлиники

В Ижевске установили бюст генералиссимусу Александру Суворову

Переходила пути в наушниках: 20-летняя девушка попала под электропоезд в Глазове

Выстрелил в голову из пневматики, задушил и спрятал в лесу: житель Можги подозревается в убийстве собутыльника