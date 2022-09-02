Гражданин Узбекистана похитил 220 тысяч рублей у прихожанина мечети в Ижевске

Гражданин Узбекистана подозревается в краже значительной суммы денег у прихожанина Центральной мечети Фото: Архив КП

В столице Удмуртии задержан 41-летний гражданин Узбекистана, подозреваемый в краже значительной суммы денег у прихожанина Центральной мечети. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

Потерпевший обратился в полицию еще в марте текущего года. Мужчина сообщил, что после посещения мечети обнаружил пропажу находившихся при нем наличных средств в размере 220 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Когда полицейские установили личность подозреваемого, оказалось, что он успел выехать из России. Однако в августе он вернулся и был задержан.

«Он признался в совершении преступления и добровольно возместил причиненный потерпевшему ущерб в полном объеме», – говорится в сообщении.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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