920 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии за минувшие сутки

Ковид-статистика на утро субботы Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро субботы, 3 сентября, в Удмуртии зарегистрировали 920 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе заразились 96 детей младше 14 лет и 159 пожилых граждан старше 65 лет. Об этом сообщает республиканский Минздрав на официальной странице «ВКонтакте».

В ковид-центры за минувшие сутки госпитализированы 42 жителя региона.

954 человека выздоровели и выписались.

Летальных случаев не зафиксировано.

В общей сложности по состоянию на утро 3 сентября в Удмуртии зарегистрирован 179 295 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из этого числа 172 702 человека выздоровели и 4 057 человек скончались (у 3 857 умерших диагноз был лабораторно подтвержден).

Сейчас у 4 444 человек заболевание протекает в легкой форме, 231 заболевший находится в состоянии средней степени тяжести и 16 – в тяжелом состоянии. Пятеро пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Прививку против коронавирусной инфекции сделали уже 701 843 жителя региона, 561 318 человек получили второй компонент вакцины. 213 654 жителя прошли ревакцинацию.

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