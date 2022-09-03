Глава Удмуртии рассказал семьям участвующих в спецоперации на Украине военнослужащих о дополнительных мерах поддержки

Супруги и дети военнослужащих из Кизнера приехали на «Ижевскую регату», где смогли пообщаться с главой республики Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Встреча главы Удмуртии Александра Бречалова с семьями военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине, состоялась в Ижевске, об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Супруги и дети военнослужащих из Кизнера приехали на «Ижевскую регату», где смогли пообщаться с главой республики. Ранее, в рамках встречи, которая прошла 30 августа в поселке Кизнер, одна из жен бойцов попросила Александра Бречалва пригласить их на мероприятие.

Также родственники военнослужащих задали много вопросов по дополнительным мерам поддержки.

«Я обещал вам, что проработаю это направление. Сейчас докладываю. Мы систематизировали все меры, которые касаются как реабилитации воинов, так и единовременных выплат. Мы решили с коллегами, что на первой сессии нового созыва будет рассмотрен соответствующий закон Удмуртской Республики», – сказал супругам военнослужащих Александр Бречалов.

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