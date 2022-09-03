Гороскоп на 4 сентября: Козероги отправятся на поиски любовных приключений, а у Тельцов порушатся все планы

Прогноз на воскресенье для всех знаков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Овен

Вероятны деловые поездки и знакомства с важными людьми. Покажите себя с лучшей стороны – это откроет для вас новые возможности.

Телец

Вам внезапно придется поменять свои планы. Поэтому заранее постарайтесь не планировать на этот день важные встречи и дела.

Близнецы

Не будьте сегодня слишком навязчивыми и не давите на людей. А еще слушайте свою интуицию – она подскажет правильную тактику поведения.

Рак

Звезды рекомендуют переключиться на более значимые дела. Если вы недавно отложили на потом что-то важное, то вот сейчас это «потом» пришло.

Лев

Для вас открывается какая-то перспектива. Будьте внимательны и не упустите ваш шанс. А для того чтобы им воспользоваться, вам нужно научиться правильно расставлять приоритеты.

Дева

Сегодня наилучшее время для прогулок на свяжем воздухе с близким человеком. Хотя вас, конечно, придется вытаскивать из дома силком. Поддайтесь – не пожалеете.

Весы

Вам стоит задуматься над своим здоровьем. По возможности избегайте вредной пищи и алкоголя. Рекомендуются легкие нагрузки на свежем воздухе.

Скорпион

Вы слишком настойчиво ищите новые поводы для переживаний. Смотрите на мир с улыбкой и мир улыбнется вам в ответ. Сегодняшний день лучше посвятить самосовершенствованию.

Стрелец

Избегайте в этот день стрессовых ситуаций и не спешите с решениями. Произойдут некие изменения, но вам нужно время, чтобы их хорошенько обдумать. Ответы на многие вопросы придут сами собой.

Козерог

Ваша душа жаждет любовных приключений или хотя бы просто новых знакомств. Смело отправляйтесь на их поиски, главное выбирайте приличные места.

Водолей

Вы вплотную займетесь свои финансами, возможно, пересмотрите подход к накоплениям или найдете среди своих расходов ненужные.

Рыбы

Будьте сегодня осторожны в критике, вероятны серьезные разногласия и споры, лучше отступите или перенесите разговор на следующий день.

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