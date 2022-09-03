Специалисты научили россиян дезинфицировать смартфоны

Вирусы могут сохраняться на поверхности смартфона несколько дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты рассказали, как в условиях продолжающейся пандемии проводить дезинфекцию своего смартфона правильно и безопасно в беседе с порталом RT (18+).

Так, Денис Кувиков, директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы, напомнил, что коронавирус может долго сохраняться на поверхностях.

«Эпидемия коронавируса уже приучила людей тщательно мыть руки после посещения общественных мест и меньше трогать руками лицо, а также носить с собой санитайзеры. Однако далеко не все помнят, что дезинфицировать нужно в том числе и свои гаджеты, например смартфон. Коронавирус может прожить на металле, стекле, керамике и пластике несколько дней», — сказал он.

По мнению эксперта, лучше всего обрабатывать смартфон при помощи изопропилового спирта, другие варианты возможны, но не слишком полезны для устройства.

«Этанол и перекись водорода можно иметь в виду как запасной, но нежелательный вариант — при частом использовании они могут испортить олеофобное покрытие экрана», — объяснил Денис Кувиков.

Приобрести специальный стерилизационный бокс в качестве дополнительного варианта обработки посоветовал Руслан Пермяков, заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР.

«Сейчас они доступны в интернет-магазинах. Пара часов в таком кейсе тоже может помочь... Что касается чехла на смартфоне, то его надо периодически снимать и очищать от проникающей в него пыли. С точки зрения безопасности (во всех смыслах), гигиены, общественного покоя, а также в случае разговоров за рулём лучше пользоваться гарнитурой. Её также надо чистить 70% раствором изопропилового спирта», — сказал Руслан Пермяков.

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