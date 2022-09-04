До + 15 градусов и пасмурную погоду обещают синоптики в Ижевске 4 сентября

Не стоит унывать даже в пасмурные дни Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск. Воскресенье прекрасный день для отдыха и личных дел. Начните его с хорошего настроения и прогноза погоды.

Днем 4 сентября в Ижевске ожидается пасмурная погода без осадков, температура воздуха до +15 °С. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.

Без осадков. Ветер западный, 4 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 750 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 67%, днем 44%, вечером 62%. Магнитное поле спокойное.

«Комсомолка» желает всем хорошего и плодотворного дня!

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