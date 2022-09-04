Гороскоп на 5 сентября: будущее принесет Овнам важный урок, а Львов избавит от прошлого

Время не стоит на месте, наслаждайтесь теплотой его мгновений Фото: Диля Ахмадишина

ОВЕН

Приготовьтесь к тому, что жизнь подарит шанс исполнить давно задуманное. Будьте верны своим мечтам и не отступайте от них. Будущее преподнесет вам ценный урок.

ТЕЛЕЦ

Уделяйте внимание мелочам, чтобы разглядеть истину. Останьтесь наедине с собой, чтобы успокоиться. Только придя к гармонии внутри себя, вы обретете вдохновение.

БЛИЗНЕЦЫ

Пора выйти в реальный мир и начать воплощать свою мечту. Но не стоит бояться. Близкие люди всегда вас поддержат и подскажут верный путь.

РАК

Раки стремятся к изменениям. Встав на новый путь, вы даже не замечаете, как становитесь примером и вдохновением для окружающих. Наберитесь терпения, ваши желания исполнятся.

ЛЕВ

Настало время проститься с прошлым. Без сожалений избавляйтесь от того, что вас не радует. Вы сами удивитесь, как на пепелище расцветет новая жизнь, а с ней и любовь.

ДЕВА

В последнее время Девы слишком сосредотачивались на делах, от чего не заметили тупик. Решение досадной проблемы может оказаться неожиданным, а главное, на удивление выгодным. Просто посмотрите на проблему под другим углом.

ВЕСЫ

Ради исполнения мечты Весам нужно вернуться к близким. Восстановив семейные узы с помощью тепла и поддержки, вы обретете нечто большее, чем искомое изначально.

СКОРПИОН

Пугающие мысли оставят Скорпионов. День принесет моменты искренних и теплых воспоминаний. Не бойтесь сделать шаг навстречу к светлому будущему.

СТРЕЛЕЦ

Даже если вам кажется, что что-то идет не так, дайте себе время и воспользуйтесь теми идеями, которые ранее казались вам мусором. Поверьте, результат вас удивит.

КОЗЕРОГ

Несмотря на печальные дни, что терзали души Козерогов, в скором времени их навестит давний знакомый. Он развеет тучи и поможет сердцу запеть от любви.

ВОДОЛЕЙ

Не стоит пытаться контролировать сложившуюся вокруг вас ситуацию. Расслабьтесь. Жизнь расставит все на свои места, оставив вас выигрыше.

РЫБЫ

Время в кругу семьи поможет Рыбам вспомнить о давно ушедшем счастье. Теплота и забота станут надежной опорой, которая позволит смело войти в новый день.

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