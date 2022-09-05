Гороскоп на 6 сентября: Близнецам не стоит доверять незнакомцам, а Весам лучше подождать в поисках пары

Весам стоит умерить свою активность в поиске пары Фото: Михаил ФРОЛОВ

Овен

Будьте на шаг впереди. Не оглядывайтесь назад – впереди у вас только лучшее. Рассчитывайте в ближайшие дни только на себя, иначе вам придется исправлять досадные ошибки за других. До одного из самых масштабных событий в вашей жизни осталось совсем немного.

Телец

Держите свое слово. Будьте уверены в своих высказываниях и делах. Действуйте четко по плану, не «распыляйте» себя на неожиданно возникающие препятствия.

Близнецы

Неудачный день для начинаний. Конфликты и споры будут сопровождать вас. Не доверяйте незнакомцам, даже если они невероятно милы, обходительны и умны.

Рак

Проявите всю свою фантазию, действуйте по-новому – старые методы уже не работают. На работе не стоит спорить с коллегами, займите выжидательную позицию. Семейным Ракам звезды советуют быть осторожными в словах.

Лев

Проявите всю свою настойчивость и упорство в решении задач. Но не стоит лезть на рожон, вы можете проиграть. Будьте особо внимательны к своим половинкам: маленький сюрприз сможет остановить лавину недовольства.

Дева

Будьте терпеливее, чем обычно. Вы можете оказаться на грани физического или морального срыва. Лучше побыть подальше от людей и навести порядок в своих делах. Задумайтесь о крупных проектах, распланируйте их – сейчас для этого самое лучшее время.

Весы

Действуйте в этот день очень осторожно, продумывайте каждый шаг, каждое решение. Будьте внимательны с заполнением договоров и финансовых бумаг. Умерьте свою активность в поиске пары (конечно, если вы одиноки) – возможно, скоро в вашем окружении появятся именно тот, кто вам нужен.

Скорпион

Хороший день для полезных знакомств, поэтому не отказывайтесь от предложений куда-то сходить. Возможно, вы сделаете для себя открытие, но не спешите с окончательными выводами. Все не так, как кажется.

Стрелец

На Стрельцов обрушится целый вал задач и проблем. Одни вы точно не справитесь, обратитесь за помощью с близким и коллегам. Это будет отличный шанс понять, с кем из ним вам по пути. Обратите внимание на свое здоровье – еще немного вы окажитесь в кабинете врача, больше отдыхайте и гуляйте на свежем воздухе.

Козерог

Не лучший день для Козерогов. Придется выполнять чужую работу, «подчищать хвосты» за коллегами. Но не стоит делать это спустя рукава. Возможно, это ваш шанс перейти на новую ступень в работе.

Водолей

Займите нейтральную позицию в отношениях с коллегами и с любимым человеком. Не реагируйте на заманчивые предложения, они окажутся обманкой. Будьте осторожны с деньгами – в этот день лучше не ходить по магазинам.

Рыбы

Будьте терпеливее в этот день, избегайте конфликтных ситуаций. Ваши труды не пройдут даром – скоро вас ждет заслуженный и такой желанный отдых. Можете начать его, кстати, планировать.

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