Два 9-летних мальчика получили травмы при опрокидывании «Тойоты» в Удмуртии

46-летняя женщина не справилась с управлением и вылетела с дороги с последующим опрокидыванием. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

4 сентября на 23-м километре автодороги Воткинск – Чайковский произошла дорожная авария, в которой пострадали два ребенка. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

Установлено, что около 11:45 водитель автомобиля «Toyota» – 46-летняя женщина – не справилась с управлением и вылетела с дороги с последующим опрокидыванием.

«В результате ДТП два пассажира автомобиля «Toyota» - мальчики девяти лет, получили травмы», – говорится в сообщении.

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