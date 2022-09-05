Директор Удмуртского кадетского корпуса прокомментировала предложение Вячеслава Володина по поэтапному благоустройству Воткинска

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Директор Удмуртского кадетского корпуса Татьяна Караваева назвала очень разумным предложение Вячеслава Володина по поэтапному благоустройству Воткинска, озвученное им в ходе сегодняшнего визита в республику. По ее мнению, это позволит оперативнее решать городские проблемы.

«Уже много сделано благодаря национальным проектам, активным гражданам, которые привлекают грантовые средства. Может показаться, что в условиях санкций и внешнего давления не время инвестировать в новые парки и набережные, больницы и школы, но это не так. А еще много работы во дворах, на тротуарах – это важно для людей. Обустройство и комфорт, возможность получить медицинскую помощь и учиться в современных условиях – все эти составляющие влияют на субъективное ощущение благополучия», – заявила она.

Татьяна Караваева подчеркнула, что обсуждение проектов города с его жителями должно стать постоянной опцией. По ее словам, такая дискуссия может быть неприятной, но она «избавит от головной боли в будущем».

Напомним, Вячеслав Володин пообещал оказать поддержку в поэтапном благоустройстве Воткинска. В первую очередь планируется отремонтировать пешеходные дорожки, ведущие к социальным учреждениям.

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