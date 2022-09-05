В столице Удмуртии наградили победителей «Ижевской регаты»

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

4 сентября в Ижевске подвели итоги Открытого кубка Удмуртии по парусному спорту на гоночных яхтах MX700 «Ижевская регата». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Во взрослой регате первое место заняла команда «Мобиле групп» из Санкт-Петербурга. Серебряные медали достались команде «Четыре капитана», которая набрала столько же очков, сколько победители, но оказалась второй по приходам к финишу. Бронзу получила команда московская команда «Хьюго».

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Лучшими среди новичков стали участники команды «Ижавиа», занявшие 5-е место.

В тот же день награждали победителей детской регаты «Юные паруса Удмуртии». В ней приняли участие воспитанники Академии парусного спорта из Воткинска – 11 ребят в возрасте от 8 до 15 лет. Они соревновались на яхтах класса «Оптимист».

Лучшей в младшей группе стала София Гущина, на втором месте Елена Сальникова, на третьем- Татьяна Зиновьева. В старшей группе золото у Дианы Дерягиной, серебро у Маргариты Ишмуратовой, бронза – у Давида Зяблицева.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Председатель правительства республики Ярослав Семенов высоко оценил подготовку и проведение соревнований и выразил надежду, что регата станет для Удмуртии новой доброй традицией, которая позволит объединить поколения и привить молодежи любовь к парусному спорту.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«У нас получилось по-настоящему яркое, волнующее мероприятие. Тысячи людей следили за соревнованиями здесь на набережной и онлайн, приходили на регату семьями. Мы видели, какой гордостью за свой город и свою республику горели глаза у ижевчан при виде парусов на Ижевском пруду. Будем развивать и поддерживать парусный спорт в Удмуртии, и я надеюсь, что в следующем году мы вновь встретимся на «Ижевской регате», – заявил Семенов.

По словам главы Минспорта региона Александра Варшавского, благодаря хорошей команде особых сложностей с организацией не возникло.

«Опытом проведения подобных соревнований поделились и «ветераны» парусного спорта, те, кто знал, как это делали в 70-х годах. Все это и помогло провести первую подобного уровня «Ижевскую регату». Это одно из тех мероприятий, которые позволяют спортсменам Удмуртии вернуться и быть полезными для своего города и республики», – подчеркнул министр.

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