Под Ижевском водитель «Ниссана» сбил 11-летнего мальчика

Nissan Qashqai сбил 11-летнего мальчика. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

5 сентября в деревне Хохряки напротив дома №30 произошла дорожная авария с пострадавшим ребенком. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

Установлено, что около 16:25 19-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai сбил 11-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода.

«В результате ДТП пешеход получил травмы, доставлен в медицинское учреждение», – сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает: переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при его отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

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