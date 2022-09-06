В Ижевске появится новый логистический узел для ж/д транспорта

РЖД создаст в столице Удмуртии новый логистический узел Фото: Алексей БУЛАТОВ

РЖД создаст в столице Удмуртии новый логистический узел, который сможет обрабатывать 1 000 контейнеров в месяц (в настоящее время – 25о). Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, площадку оборудуют на улице Голублева.

«Объемы производства в Удмуртии в первом полугодии выросли на 30%. Нашим предприятиям необходимо больше возможностей для отправки грузов, в том числе экспортных – в Китай. Модернизация станции не только увеличит грузооборот, но и сократит сроки доставки, снизит ее стоимость», - рассказал глава региона Александр Бречалов.

Напомним, достичь договоренности о создании в Ижевске нового логистического узла удалось в ходе переговоров главы Удмуртии и гендиректора РЖД Олега Белозерова на полях Петербургского международного экономического форума.

Модернизация площадки позволит создать зону хранения на 90 контейнеров, в том числе - рефрижераторных, а также решит проблему обработки грузов массой свыше 25 тонн.

Инвестиции в проект составят 27 млн рублей, его реализация позволит создать 30 рабочих мест. Начало работ запланировано на второе полугодие 2023 года.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Захватывающая гонка, полеты над водой и вечер с любимыми песнями: 40 зрелищных фото с «Ижевской регаты»

ТОП горячих фото блондинки из Ижевска, претендующей на звание «Мисс Maxim»

Замначальника муниципального ритуального предприятия в Ижевске осудили за коммерческий подкуп

Жителя Ижевска осудили на 10 лет за убийство матери двоих детей