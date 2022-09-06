Гороскоп на 7 сентября: Водолеев ждет счастье, а Скорпионов смена деятельности

Глядя на пламя догорающей свечи, можно открыть в своей душе грани спокойствия и любви к миру Фото: Константин ИВШИН

ОВЕН

Непредсказуемость жизни может пошатнуть веру в себя. Не бойтесь принимать неожиданные решения. Творческий подход настроит вас на нужный лад, и вы увидите – мир любит вас.

ТЕЛЕЦ

Личная жизнь Тельцов одарит их спокойствием. Интуиция вашей второй половинки и ваша чуткость вступят в гармонию и помогут решить вопрос близких друзей.

БЛИЗНЕЦЫ

Этот день следует посвятить медитации. Отпустите все дела и дайте себе возможность расслабиться. Все печали уйдут, и в вашей душе воцариться мир.

РАК

Слова имеют значительный вес. Говорите лишь то, во что верите на самом деле. Если вы желаете изменений, прислушивайтесь к окружающим. Они напомнят вам о любви.

ЛЕВ

Ваши мысли движутся по кругу, из которого пора выйти. Самое важное для вас – отвлечься от суеты дней. Измените свои планы и действуйте по ситуации.

ДЕВА

Не стоит зацикливаться на достижении результата. Даже желанная цель не принесет удовлетворения. Если хотите получать удовольствие от работы, не воспринимайте мир слишком серьезно.

ВЕСЫ

Весам повезет в любви. Распахните свое сердце и позвольте погрузиться в его глубину вашему избраннику. Эти отношения продлятся всю жизнь.

СКОРПИОН

Впереди Скорпионов ждут волнительные изменения. Положитесь на интуицию и рискните. Кардинальная смена деятельности подарит вам заряд вдохновения.

СТРЕЛЕЦ

В семье и делах вы сможете выстроить грамотный баланс. Наконец-то обретете поддержку в начинаниях. Главное, оставайтесь верными себе и тому, что любите.

КОЗЕРОГ

Умерьте свои эмоции. Они не приведут вас к решению насущного вопроса. Сходите на прогулку и подышите свежим воздухом. Со свежей головой вы найдете искомое.

ВОДОЛЕЙ

Впереди вас ждет великая радость. Не бойтесь петь о своей любви к миру. Наполняя его светом, Водолеи обретут его и сохранят надолго в своем сердце.

РЫБЫ

Обратите внимание на свое здоровье. Внутренние страдания полностью отражают ваше нынешнее состояние. Совсем скоро чудеса придут в вашу жизнь.

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