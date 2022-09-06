В Госдуме предложили маркировать этикетки спиртных напитков надписью «Алкоголь вам враг!»

В Госдуме РФ предложили маркировать этикетки спиртных напитков надписью «Алкоголь вам враг!» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы РФ по международным делам Леонидом Слуцким подготовили законопроект, предусматривающий указание информации о вреде алкоголя на этикетках спиртных напитков. Об этом пишет RT.

В частности, предлагается дополнить информацию о вреде данной продукции сообщением: «Алкоголь вам враг!». Кроме того, парламентарии призывают указывать с помощью соответствующих рисунков информацию о противопоказанности употребления алкогольной продукции лицам в до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями нервной системы и внутренних органов, а также лицам, управляющим транспортными средствами.

«Такая информация наносится на этикетку или контрэтикетку или потребительскую тару (упаковку), помещается в рамку красного цвета с белым фоном, при этом площадь, ограниченная рамкой, включая площадь самой рамки, должна занимать не менее 20% от площади этикетки или контрэтикетки или площади потребительской тары (упаковки)», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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