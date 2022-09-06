Кондуктор из Ижевска перевела 270 тысяч рублей ухажеру-военному Пэну из США

54-летняя кондуктор из Ижевска сначала поверила в любовь иностранца, а потом лишилась значительной суммы денег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

54-летняя кондуктор из Ижевска сначала поверила в любовь иностранца, а потом лишилась значительной суммы денег. Сейчас возбуждено уголовное дело «мошенничество, совершенное в крупном размере». Об этом сообщает Управление МВД по Удмуртии.

Все начиналось хорошо. На одном из сайтов знакомств женщина познакомилась с мужчиной Пэном. Это был военнослужащий из США, у которого вот-вот должен был заканчиваться контракт. Слово за слово, комплимент за комплиментом – ижевчанка поверила новому знакомому и влюбилась в него. Да и он тоже не отставал от нее: говорил, что готов был переехать к ней в Россию. Он даже попросил подыскать дом, чтобы они жили после его переезда в нем.

Женщина стала искать жилье, переписываясь с любимым в одном из мессенджеров. Однажды он сообщил о подарке с брендовой обувью для нее. Нужно было только перевести 44 тысячи рублей, чтобы вызволить с таможни Стамбула. Кондуктор перевела.

Затем подарок задержали на таможне в Москве. Выяснилось, что в одной из коробок после сканирования были обнаружены доллары и контрафактная продукция. Звонившие сотрудники таможни заверили, что после проведенной проверки готовы отправить груз дальше, но за каждые сутки хранения посылки необходимо было заплатить по 50 тысяч. Женщина заплатила.

То же произошло на таможне в Ижевске, и ижевчанка вновь перевела деньги на счета, указанные Пэном. Все сомнения, которые у нее возникали, Пэн опровергал. Он говорил, что любит ее, что предан ей и что готов переехать в Россию и жениться.

Всего за 20 дней она перевела более 270 000 рублей, каждый раз оформляя займы в микрофинансовых организациях. Она поняла, что стала жертвой мошенника только тогда, когда он попросил заблокировать номер телефона, с которого выходил на связь, и удалить всю переписку. Женщина обратилась в полицию.

Там установили, что номера телефонов и банковских счетов, по которым женщина общалась якобы с сотрудниками таможни и на которые переводила денежные средства, на самом деле принадлежат физическим лицам.

Сейчас будут устанавливаться все обстоятельства преступления.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тепло в социальных учреждениях Ижевска появится в течение недели

Захватывающая гонка, полеты над водой и вечер с любимыми песнями: 40 зрелищных фото с «Ижевской регаты»

ТОП горячих фото блондинки из Ижевска, претендующей на звание «Мисс Maxim»

Замначальника муниципального ритуального предприятия в Ижевске осудили за коммерческий подкуп