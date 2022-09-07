Дожди и до +13 градусов обещают в Ижевске 7 сентября

В Ижевске будет облачная погода Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 7 сентября.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода, днем возможны дожди.

Днем температура воздуха составит всего +11…+13°С.

Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 744 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий – 2.

Желаем вам отличного дня!

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