Что с недвижимостью: стоит ли сейчас покупать жилье?

Фото: АН Этажи
По данным ВЦИОМ, 37% российских семей хотели бы улучшить свое жилье. Однако весной условий для покупки не было: ставки поднялись до 20%, некоторые сегменты жилья подорожали. Но сейчас рынок пришел в норму и снова можно покупать.
Наталья Преснякова, эксперт по ипотечному кредитованию компании «Этажи» в г. Ижевск, рассказывает: 22 июля Центробанк в пятый раз за год снизил ключевую ставку, с 9,5% до 8% годовых. После снижения ставок число ипотечников увеличилось на 12%:
— ключевая ставка вряд ли упадет в ближайшее время еще сильнее;
— резерв для снижения банковских ставок почти исчерпан: все крупные игроки уже снизили проценты;
— если ждать дальнейшего снижения ставок, то можно дождаться и роста цен, который «съест» вашу выгоду от более низкого процента.
Взять выгодную ипотеку можно несколькими способами:
— «Господдержка 2020», «Семейная» и «Дальневосточная» ипотечные программы действуют на квартиры в новостройках. Ставки по ним низкие благодаря госсубсидированию.Некоторые застройщики тоже предлагают субсидированные ставки по ипотеке на свои квартиры, а IT-специалисты по-прежнему могут рассчитывать на IT-ипотеку со ставками от 5%.
— «Сельская ипотека» от 3% позволяет купить дом или участок под ИЖС.
— На вторичном рынке есть возможность «купить» более низкую ипотечную ставку. Для этого нужно оплатить единоразовую комиссию банку. Но в этом случае эксперт предупреждает, что нужно внимательно просчитывать выгоду от покупки, чтобы не потратить деньги впустую.
Учесть все тонкости оформления жилкредита помогут специалисты компании «Этажи». Сотрудники сами отправят анкету в банки с наиболее лояльными условиями. Шансы на одобрение при работе с кредитным экспертом на 20% выше, чем при самостоятельной подаче заявки. К тому же специальные предложения от банков-партнеров позволяют клиентам компании получить дополнительное снижение ставок.
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ИП Лемец Н.Н.