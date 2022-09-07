Экс-сотрудник УФСИН по Удмуртии получил условный срок за злоупотребление полномочиями и хранение наркотиков

В Воткинске бывший сотрудник ФСИН получил условный срок за злоупотребление должностными полномочиями и хранение наркотиков Фото: Диля Ахмадишина

В Воткинске бывший инспектор местного филиала Уголовно-исполнительной инспекции Управления ФСИН по Удмуртии получил условный срок за злоупотребление должностными полномочиями и хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФСБ.

Установлено, что 28-летний мужчина изготавливал справки о проверке условно осужденных по местам их жительства, причем документы от их имени и от имени и участковых он подписывал сам, скрывая при этом отсутствие осужденных по местам регистрации.

«В результате одно из подконтрольных ему лиц в период установленного надзора совершило уголовно наказуемое деяние», – сообщили в ведомстве.

Также установлено, что мужчина приобрел и хранил крупную партию наркотиков для личного употребления.

Экс-инспектор признал свою вину. Суд приговорил его к 1 году и 3 месяцам лишения свободы условно.

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