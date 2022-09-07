Жителя Ижевска осудили за организацию занятия проституцией и распространение порнографии

В феврале-ноябре 2021 года мужчина подыскивал девушек для оказания сексуальных услуг за вознаграждение
Фото: Амир Закиров
В Ижевске перед судом предстал 35-летний местный житель, обвиняемый в организации занятия проституцией, распространении порнографической продукции и нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.
Установлено, что в феврале-ноябре 2021 года мужчина подыскивал девушек для оказания сексуальных услуг за вознаграждение.
«Мужчина доставлял их клиентам, вел учет, сбор и хранение полученных от клиентов денежных средств», – говорится в сообщении.
Кроме того, осужденный распространил фото порнографического характера неограниченному кругу пользователей одного из интернет-ресурсов
Свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к штрафу в 180 тысяч рублей и взыскал компенсацию морального вреда в пользу одной из потерпевших.
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