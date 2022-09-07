Житель Сарапула получил условный срок за поджог дома сожительницы

Пожар уничтожил чердак, сени, веранду, входную дверь и находившееся в доме имущество Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Сарапуле 61-летнего местного жителя признали виновным в покушении на умышленное уничтожение имущества путем поджога. Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, мужчина пытался сжечь дом своей бывшей сожительницы.

«Мужчина, затаив обиду на свою бывшую сожительницу из-за того, что она его выгнала, решил поджечь ее дом. В августе 2021 года ранним утром он пришел к ее дому с заранее заготовленной стеклянной банкой с дизельным топливом и бензином, облил деревянный забор и столб рядом с домом, поджег разлитый бензин, что привело к возгоранию дома», – говорится в сообщении.

Убедившись, что забор и дом горят, мужчина скрылся с места преступления. Пожар уничтожил чердак, сени, веранду, входную дверь и находившееся в доме имущество. Дальнейшее распространение огня остановили прибывшие сотрудники пожарной охраны.

Общий имущественный ущерб потерпевшей составил более 130 тысяч рублей, материальный - 44 тысячи рублей. Ущерб возмещен не был.

На суде мужчина полностью признал свою вину. Суд учел смягчающие обстоятельства (в том числе возраст мужчины и состояние его здоровья) и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

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