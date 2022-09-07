Шестерых жителей Ижевска подозревают в незаконной организации азартных игр

Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

В Ижевске 6 местных жителей подозреваются в незаконных организации и проведении азартных игр (часть 2 статьи 171.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, в 2021-22 годах один из фигурантов – 29-летний мужчина – организовал в Октябрьском и Первомайском районах города два незаконных игорных клуба. Азартные игры проводились с помощью компьютеров, подключенных к интернету.

Подозреваемый привлек к работе четырех женщин и мужчину, а также иных лиц – им было поручено непосредственное проведение игр. Сам он извлекал доход. проводил инкассацию денежных средств, решал кадровые, финансовые и организационные вопросы.

«Деятельность незаконных игорных клубов и обвиняемых носила тщательно законспирированный характер. Доступ в помещения осуществлялся по знакомству, двери были оборудованы домофонами», - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти помещения ранее неоднократно предоставлялись под подобные цели.

6 сентября следователи совместно с полицейскими пресекли незаконную деятельность. В игорных клубах и в местах проживания подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъята крупная сумма денег и оборудование.

Подозреваемым грозит до 4 лет лишения свободы

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