Строители из Забайкалья обокрали музей «Лудорвай» в Удмуртии

Фото: пресс-служба УМВД России по Удмуртии

В Удмуртии полицейские установили личности подозреваемых в краже музыкального оборудования на сумму более 30 тысяч рублей из музея-заповедника «Лудорвай». Как сообщает пресс-служба УМВД по региону, ими оказались двое жителей Забайкальского края, проводившие в музее строительные работы.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили похищенное имущество в салоне по ремонту мобильных телефонов», - сообщили в ведомстве.

Фото: пресс-служба УМВД России по Удмуртии

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – «Кража».

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