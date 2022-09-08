УБРиР проводит акцию «Удвой свой вклад»

Фото: УБРиР

Клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) могут удвоить свои накопления. 5 сентября стартовала акция, в которой главный победитель получит выигрыш в размере суммы на вкладе. Всего банк выберет 50 призеров.

За второе место участник может выиграть приз в размере ½ суммы на вкладе, за третье – 1/3, с 4е по 50е место вознаграждение составит 1/6 суммы на вкладе. Победителей будут выбирать случайным образом 11 ноября в прямом эфире в официальной группе УБРиР в соцсети “Вконтакте”.

Для участия в период с 05.09.2022 по 31.10.2022 нужно открыть вклад «Правильный выбор» / «Правильный выбор онлайн» / «Доход на максимум» / «Доход на максимум онлайн» на срок 390 дней и на сумму от 100 000 рублей, а также зарегистрироваться на сайте акции. Клиент может открыть любое количество вкладов. Один из них (с максимальной суммой) будет выбран банком для участия в розыгрыше. Подробнее с правилами можно ознакомиться на сайте.

«Мы решили дать возможность нашим клиентам испытать удачу. Например, если принести в банк на один год 1 млн рублей, и выиграть в акции, то забрать можно будет сразу 2 млн рублей», - отметил Евгений Вяткин, управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР.

Добавим, что вклады УБРиР пользуются спросом. За полгода количество активных клиентов-вкладчиков выросло на 18%.

Информацию об организаторе акции, сроках, правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнавайте на сайте.

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www.ubrr.ru