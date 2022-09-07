Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин провел мастер-класс для юных борцов в Глазове

Фото :пресс-служба главы и правительства Удмуртии

6 сентября трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, член Совета Федерации Александр Карелин провел в Глазове разминку и мастер-класс для тренеров и юных борцов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«В борьбе, как и в жизни, главное – занять позицию. Помните, что вы – наследники нации победителей. Чтобы быть уверенным в своих силах, нужно верить своему тренеру, и что он правильно обучает. Дорожите возможностью быть рядом с наставниками и учиться у них», – напутствовал он ребят.

В мастер-классе приняли участие более 300 спортсменов из Глазова и других городов и районов республики. Самым активным достались футболки с автографом Карелина.

Кроме того, вместе с главой региона Александром Бречаловым гость встретился молодыми спортсменами Глазовского педагогического института и членами патриотических клубов, а также с сотрудниками Чепецкого механического завода. Карелин отметил, что россияне рано или поздно вернутся на Олимпийские игры, поэтому необходимо продолжать усердно тренироваться и развивать спортивную инфраструктуру.

Фото :пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Отметим, за последние 5 лет в Удмуртии построили 125 спортивных объектов, в том числе 50-метровый бассейн «Сила воды» в Ижевске, ледовые арены в Воткинске и Можге, спортивно-ландшафтный парк «Сети парк», региональный центр по лыжным гонкам в Шаркане.

«Наша позиция – поддерживать молодежные инициативы по развитию спорта. И это не из-за моего хобби, а потому что ребята занимаются полезным делом, укрепляют здоровье и не поддаются на вредные привычки, для этого мы работаем над качественной инфраструктурой, сюда подтягиваются родители и друзья, которые также вступают в эти ряды», – заключил Александр Бречалов.

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