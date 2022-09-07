Гороскоп на 8 сентября: Рыбы заразят окружающих необычной идеей, Весы будут воевать с техникой, а Стрельцы получат привет из прошлого

Астропрогноз для всех знаков на завтра Фото: Амир Закиров

ОВЕН

Пришло время проанализировать свои доходы и расходы. Финансы требуют аккуратного отношения, а вы в последнее время с ними как-то слишком уж небрежны.

ТЕЛЕЦ

Какая-то новость вас сильно разозлит или расстроит. Но постарайтесь держать себя в руках, и к вечеру окажется, что в ситуации больше плюсов, чем минусов.

БЛИЗНЕЦЫ

Вас так часто хвалят, что, кажется, у нас на голове начинает расти маленькая золотая корона. Пока что можете наслаждаться лаврами победителя, но помните, что потом придется держать марку.

РАК

Сегодняшний день вам лучше посвятить домашним делам и наведению порядка. Возможны какие-то недоразумения и недопонимания, так что лучше воздержитесь от активных действий.

ЛЕВ

Не нужно переоценивать свои силы. Вам, конечно, хочется быть суперменом, но сейчас лучше поберечь здоровье и нервы. Вообще, у врача своего давно были?

ДЕВА

У вас весь день будут перепады настроения. Происходящее то будет доводить до белого каления, то окрылять. Уделите время любимою человеку и хобби – остальное все проходящее.

ВЕСЫ

Сегодня ваши нервы будет испытывать на прочность какая-то техника, которая подведет в самый неподходящий момент. За руль сегодня лучше вообще не садиться, а для устранения неполадок сразу звать мастера – сами вы только все доломаете.

СКОРПИОН

На вас свалится какая-то ответственная миссия. Вы притворно будете показывать всем, насколько она вас тяготит, но на самом деле ваше чувство собственной важности расцветет пышным цветом.

СТРЕЛЕЦ

Вы получите естественный результат событий, произошедших в недалеком прошлом. Он может быть как положительным, так и отрицательным. В любом случае, примите это – прошлое вы все равно поменять не сможете.

КОЗЕРОГ

День пройдет в спешке. Причем, это будет гонка с препятствиями. Но вы все их преодолеете, отдышитесь и, как ни в чем не бывало, устремитесь навстречу новым приключениям.

ВОДОЛЕЙ

Вы получите неожиданный сюрприз от своей второй половинки. Приятный, разумеется. Не обязательно это будет романтический вечер. Скорее, то, чего вы никак не будете ожидать.

РЫБЫ

Вас посетит очень необычная идея, которую тут же подхватят окружающие. Есть вероятность, что это выльется в серьезный проект, который принесет хороший доход или не менее важное моральное удовлетворение.

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