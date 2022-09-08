Дожди обещают синоптики в Ижевске 8 сентября

В холодную погоду хорошо согревает чашечка утреннего кофе, она поможет настроиться на рабочий лад Фото: Гульназ Гырдымова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, и несмотря на хмурую погоду, совсем скоро будут выходные. И пусть солнце вернется к нам еще не скоро, «Комсомолка» желает вам отличного настроения и расскажет о погоде на сегодня.

Днем 8 сентября в Ижевске ожидается пасмурная погода и небольшие дожди, температура воздуха составит +11 °С. Ночью столбик термометра покажет отметку в +6 °С, пасмурность сохраниться. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.

Ветер западный, до 3 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 746 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 88 %, днем 74 %, вечером 85 %. Магнитное поле спокойное.

«Комсомолка» желает всем хорошего и плодотворного дня!

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Инструкция к началу отопительного сезона в Ижевске-2022: как включить тепло в доме и когда сделают перерасчет

Увидят ли жители Ижевска солнце на этой неделе и какие сюрпризы готовит погода с 5 по 11 сентября